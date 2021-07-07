Özil o ismi Fenerbahçe'ye getiriyor!

Portekizli teknik direkttör Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliiler, İspanyol basınında yer alan habere göre Sead Kolasinac'ın takıma getirilmesine sıcak bakıyor.





MESUT ÖZİL DEVREDE



BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Arsenal'de forma giyen Boşnak futbolcu için Mesut Özil'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki oyuncusu ikna etmek için telefonla aradığı öğrenildi.Haberde Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolosinac için İngiliz kulübüyle görüşme halinde olduğu belirtildi.Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac, 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.