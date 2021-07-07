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Özil o ismi Fenerbahçe'ye getiriyor!

Özil o ismi Fenerbahçe'ye getiriyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Sead Kolasinac için devreye Mesut Özil girdi.

Spor / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:55
Özil o ismi Fenerbahçe'ye getiriyor!

Portekizli teknik direkttör Vitor Pereira ile anlaşan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliiler, İspanyol basınında yer alan habere göre  Sead Kolasinac'ın takıma getirilmesine sıcak bakıyor. 

MESUT ÖZİL DEVREDE


Arsenal'de forma giyen Boşnak futbolcu için Mesut Özil'in devrede olduğu ve 28 yaşındaki oyuncusu ikna etmek için telefonla aradığı öğrenildi.

Haberde Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Kolosinac için İngiliz kulübüyle görüşme halinde olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO


Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcunun 6,5 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac, 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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