Milli yüzücü Avrupa şampiyonu!

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 800 metre serbest stil finali yapılırken, ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.



Merve Tuncel, 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 8.28.03 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.



Beril Böcekler'den gümüş madalya



Beril Böcekler 8.33.52 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı İtalyan Giulia Vetrano aldı.



Kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa gençler rekoru daha önce 8:22.01 ile Macar Ajna Kesely'ye aitti.



Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kıran Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Merve Tuncel'in başarısında başta ailesi olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 800 metre finalinde Merve'nin ardından ikinci olarak gümüş madalya kazanan Beril Böcekler'i de tebrik ediyorum. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı dinleten milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."