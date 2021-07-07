Mario Balotelli resmen Süper Lig'de!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, kadrosuna önemli bir ismi daha ekledi.



Mavi-lacivertli ekip, son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Monza forması giyen İtalyan forvet Mario Balotelli'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.







BOLETELLİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI



Adana ekibinin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bugün Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak" denildi.



30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

