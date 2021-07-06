İtalya Euro 2020'de ilk finalist oldu!

EURO 2020 yarı final mücadelesinde İtalya ile İspanya Wembley'de karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısı tam bir taktik savaşı şeklinde geçerken iki takım da bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.



İkinci yarıda topa daha çok sahip olan takım İspanya olmasına rağmen 60. dakikada İtalya, Federico Chiesa'nın şık golüyle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Morata, 80. dakikada Dani Olmo'nun pasında İtalya ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.



Maçın kalan dakikalarında gol gelmeyince karşılaşma uzatmalara gitti.



Uzatmalarda da İspanya'nın baskısı devam ederken İtalya buna güçlü savunmasıyla karşılık verdi.



Penaltı atışları sonucunda İspanya'yı 4-2 mağlup eden İtalya finale yükselen ilk takım oldu.