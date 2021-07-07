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EURO 2020’de finali kim oynayacak? EURO 2020 finalistleri kimler? EURO 2020 finali ne zaman?

EURO 2020’de finali kim oynayacak? EURO 2020 finalistleri kimler? EURO 2020 finali ne zaman?

EURO 2020 yarı finalinde İtalya, İspanya’yı penaltı atışlarıyla eledi ve İtalya finale yükseldi. Peki EURO 2020 finalinde kim oynayacak? EURO 2020 finalistleri kimler? EURO 2020’de İtalya karşısında kim oynayacak? EURO 2020 ne zaman? İşte yanıtı…

Spor / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:53
EURO 2020’de finali kim oynayacak? EURO 2020 finalistleri kimler? EURO 2020 finali ne zaman?

EURO 2020 yarı finalinde İtalya, İspanya’yı penaltı atışları sayesinde eleyerek finale yükseldi. Tüm dünyanın izlediği maçın ardından finale yükselen İtalya adını finale yazdırdı. Maç severler ise “EURO 2020’de finali kim oynayacak? EURO 2020 finalinde İtalya kiminle oynayacak?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

EURO 2020 heyecanı tam gaz devam ederken, Penaltı atışlarında İspanya’ya 4-2 üstünlük kuran İtalya, adını finale yükseldi. Peki EURO 2020’de finali hangi takımlar oynayacak? Sizler için EURO 2020 finaline dair tüm detayları yazdık.




EURO 2020’DE FİNALİ HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK?


Dün akşam oynanan yarı final maçında İtalya, İspanya’yı 4-2 mağlup etmiş ve turnuvadan elemişti. Finale yükselen İtalya karşısında kimin oynayacağı merak konusu oldu. Turnuvanın diğer yarı final maçı bu akşam İngiltere ve Danimarka arasında gerçekleşecek. Wembley Stadı’nda gerçekleşecek olan maç 22.00’da başlayacak. İngiltere ile Danimarka arasındaki maçta galip olan finale yükselecek. Finale yükselecek iki takımdan biri İtalya ile EURO 2020 final maçı oynayacak.




EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN?


EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da gerçekleşecek. Maçın nerede ve hangi takımlar arasında oynanacağı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

EURO FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı, TRT'de yayınlanacak. 11 Temmuz günü yapılacak olan final maçı da 22.00’da TRT ekranlarında olacak.

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