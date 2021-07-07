EURO 2020’de finali kim oynayacak? EURO 2020 finalistleri kimler? EURO 2020 finali ne zaman?

EURO 2020 yarı finalinde İtalya, İspanya’yı penaltı atışlarıyla eledi ve İtalya finale yükseldi. Peki EURO 2020 finalinde kim oynayacak? EURO 2020 finalistleri kimler? EURO 2020’de İtalya karşısında kim oynayacak? EURO 2020 ne zaman? İşte yanıtı…
EURO 2020 yarı finalinde İtalya, İspanya’yı penaltı atışları sayesinde eleyerek finale yükseldi. Tüm dünyanın izlediği maçın ardından finale yükselen İtalya adını finale yazdırdı. Maç severler ise “EURO 2020’de finali kim oynayacak? EURO 2020 finalinde İtalya kiminle oynayacak?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.
EURO 2020 heyecanı tam gaz devam ederken, Penaltı atışlarında İspanya’ya 4-2 üstünlük kuran İtalya, adını finale yükseldi. Peki EURO 2020’de finali hangi takımlar oynayacak? Sizler için EURO 2020 finaline dair tüm detayları yazdık.