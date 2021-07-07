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Alvaro Morata tarihe geçti! Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kaç yaşında?

Alvaro Morata tarihe geçti! Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kaç yaşında?

Alvaro Morata, Fernando Torres’in rekorunu geçerek İspanya’nın Avrupa Şampiyonalarındaki en golcü oyuncusu oldu. Peki Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kaç yaşında? Alvaro Morata hangi takımda oynuyor? İşte yanıtı…

Spor / 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:20
Alvaro Morata tarihe geçti! Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kaç yaşında?

Alvaro Morata, İspanya'da tarihe geçti. İspanya'nın yarı finalinde İtalya'ya gol atarak 1-1 beraberliği sağlayan Alvaro Morata, İspanya'nın gururu oldu. Oyuna sonradan dahil olan Alvaro Morata, İspanya'nın efsane oyuncularından 5 gollü Fernando Torres'i geçerek 6 gol attı. Peki Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata hangi takımda oynuyor? Alvaro Morata kaç yaşında?

ALVARO MORATA KİMDİR?


Alvaro Morata 23 Ekim 1992 tarihinde Madrid'de dünyaya geldi. İspanyol milli futbolcusu olan Alvaro Morata, Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyiyor. Morata, 2008 yılında Getafe'den ayrıldı ve Real Madrid'in alt yapısına geçti. Getafe'den önce ise Atletico Madrid'in altyapısında top koşturuyordu. 



ALVARO MORATA EVLİ Mİ?


Alvaro Morata eşi Campello ile bir imza gününde tanıştı ve 2007 yılında evlendi. İlk görüşte aşık olduğunu söyleyen Morata, eşiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

ALVARO MORATA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?


2010 yılında Real Madrid A takımına çıkmayı başaran Morata, 19 Temmuz 2014 tarihinde Juventus'la 5 yıllık anlaşma imzaladı. Juventus bu transfer için Real Madrid'e 20 milyon Euro ödedi. 2016 yaz transfer döneminde ise Real Madrid sözleşmesindeki geri dönüş opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 30 milyon avro karşılığında transfer etmiştir.
19 Temmuz 2017 tarihinde Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ya 66 milyon avro transfer bedeliyle transfer oldu. 2019 yılında Atletico Madrid'e kiralandı. 2020 yılında ise 56 milyon evroya bonservisiyle transfer oldu.

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