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UEFA'da Türk hakem fırtınası!

UEFA'da Türk hakem fırtınası!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Birinci Eleme Turu'nda Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında oynanacak müsabaka için Abdülkadir Bitigen görevlendirildi.

Spor / 6 Temmuz 2021 Salı 13:37
UEFA'da Türk hakem fırtınası!

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen'e ve Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar'a UEFA'dan görev verildi.

Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Bosna Hersek'in FK Velez ile Kuzey İrlanda'nın Coleraine takımları arasında 8 Temmuz 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Birinci Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrindeki Grbavica Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakada, Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

İrlandaUefa'da Türk HakemAbdulkadir BitigenMustafa SavranlarBosna Hersek


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