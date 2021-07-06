Milli sporcu Dünya Şampiyonu!

Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.



TARİHE GEÇTİ



29 ülkenin katıldığı CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu olan milli yüzücü Derin Toparlak, paletli yüzme 1500 metrede 12:38:27'lik derecesiyle şampiyon olarak Türkiye'nin yüzme ve paletli yüzme dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğini elde etti ve su sporlarında adını tarihe yazdırdı.