Beşiktaş gaza bastı! 4 imza birden...!!!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şampiyon Beşiktaş iç transferde 4 isimle sözleşme imzaladı.



Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.







Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.



Beşiktaş sosyal medyadan transferleri "Biz hep buradayız. #BeşiktaşAiledir" sözleriye duyurdu.