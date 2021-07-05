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Yönetim resti çekti! Ya imzala ya da...!!!

Yönetim resti çekti! Ya imzala ya da...!!!

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, başarılı olmak için iyi bir kadro kurmak istiyor. Siyah beyazlılar Cenk Tosun ve Aboubakar'ın ayrılışı sonrası eldeki tek forvet olan Cyle Larin ile sözleşme uzatma konusunda görüşüyor.

Spor / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:12
Yönetim resti çekti! Ya imzala ya da...!!!

Geçen sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biri olan Larin'e yönetimden yeni teklif geldi! Kanadalı futbolcunun bir sene daha sözleşmesi bulunuyor.

LARİN'E İKİ SEÇENEK 'YA İMZALA YA TRANSFER OL'

Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış sergileyen Cyle Larin sözleşme yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yüz yüze görüştüğü ve teklif yaptığı oyuncu düşünmek için süre istemişti.

Larin'in aradan geçen zaman zarfında Beşiktaş yönetimine olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Kanadalı futbolcu 1 yıl sözleşmesi kaldığı için tüm kozları elinde bulundururken, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Yönetim cephesinin Larin'e 'İmzalayalım sözleşmeni uzatalım, kabul etmiyorsan da başka bir takıma bonservisle transferini gerçekleştirelim' dediği belirtilirken, deneyimli hücumcunun, 'Beşiktaş ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ayrılık gibi düşüncem yok.' dediği belirtildi.

Beşiktaş


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