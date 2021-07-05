Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Tranbzon'a Sörloth'tan haber var!

Tranbzon'a Sörloth'tan haber var!

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'de iyi bir sezon geçiremeyen, Trabzonspor ile adı gündemden düşmeyen Alexander Sörloth için bordo-mavili kulüp, Alman ekibinin kararı sonrası nabız yoklayacak.

Spor / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:51
Tranbzon'a Sörloth'tan haber var!

Yeni sezonda iddialı bir takım kurarak şampiyonluğu son ana kadar kovalamayı hedefleyen Trabzonspor, Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sol bek ve forvet arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi eski golcüsü Alexander Sörltoh'un durumunu ise yakından takip ediyor.

İLK HEDEF SÖRLOTH


Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ve izleme komitesinin birlikte yürüttüğü transfer döneminde alternatifli veri üzerinden gitti. Forvet hattı için Norveçli golcü Alexander Sörloth ismini sıcak tutan bordo-mavililer, Bundesliga ekibinin önümüzdeki günlerde oyuncu için vereceği kararı bekliyor.

ABD'Lİ HOCASI KARAR VERECEK


Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e transfer eden teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transfer olması, 25 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon takımda kalma şansını Jesse Marsch'in vereceği karar netleştirecek. Aynı şirketin sahibi olduğu RB Leipzig ile RB Salzburg'un eski hocası olan Amerikalı Marsch, Sörlhot'un antrenmanlardaki performansının yanı sıra oyuncuyla birebir yapacağı görüşmede Norveçli oyuncunun geleceğini belirleyecek. 4-4-2 çift 6'lı sistemini tercih ettiği bilinen ABD'li çalıştırıcı iki forvet oyuncusundan birini rakip ceza sahasına bırakırken diğerini ise serbest bırakmayı tercip ediyor. Kendi oyun sisteminde santrforların duruşuna büyük bir önem veren Jesse Marsch, Norveçli oyuncuyu yakından görerek kararını Leipzig yönetimine iletecek.

JESSE MARSCH'İN VERECEĞİ KARAR SONRA TRABZONSPOR PLANINI HAYATA GEÇİRECEK


Bundesliga ekibinin kararı sonrası Trabzonspor, Alexander Sörloth için bir yol haritası belirleyecek. Alman Kulübü Sörloth'un, takımdan ayrılmasına onay vermesi halinde listenin ilk sırasında ise Trabzonspor yer alıyor. Leipzig kulübü oyuncu için isteyeceği rakamı ilk olarak bordo-mavili kulübe iletmek zorunda çünkü geçtiğimiz sezon yapılan anlaşmaya Karadeniz ekibi madde koydurmuştu.

MALİ ANLAMDA ZORLAYABİLECEK TRANSFER


Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 'buyursun gelsin' dediği oyuncunun durumunu da bordo-mavili taraftarlar yakından takip ediyor. Sörltoh hakkında çıkan haberlere büyük ilgi gösteren taraftarlar oyuncudan gelecek olumlu haberleri beklerken, söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde kulüp mali anlamda bütün imkanlarını zorlamak zorunda kalacak. Yıllık 4. 5 milyon Euro gibi bir rakam kazanan oyuncunun maliyeti bugünkü kur üzerinden hesaplandığında sadece maaşı 47 Milyon TL buluyor. Leipzig kulübünün para talep edip-etmeyeceği ise netlik kazanmış değil. Norveçli oyuncu ile iyi ilişkileri bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise Leipzig kulübünün kararı sonrası maddi anlamda oyuncuyu ikna çalışmalarını hızlandıracak.

ALTERNATİFLERİ HAZIR


Forvet transferinde eski oyuncusu Alexander Sörloth'u tekrar takımda görmek isteyen bordo-mavililer, bu transferin gerçekleşmemesi halinde ise alternatif isimlerle olan görüşmelerini sürdürüyor. Bu ay içersinde Norveçli oyuncunun durumunu netleştirecek olan Karadeniz ekibi görüşme halinde olduğu ismi kadrosuna katacak.

SörlothJesse MarshTrabzonspor SörlothSörloth TransferiTrabzonspor


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar