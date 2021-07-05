Tranbzon'a Sörloth'tan haber var!

Yeni sezonda iddialı bir takım kurarak şampiyonluğu son ana kadar kovalamayı hedefleyen Trabzonspor, Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Sol bek ve forvet arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi eski golcüsü Alexander Sörltoh'un durumunu ise yakından takip ediyor.



İLK HEDEF SÖRLOTH

ABD'Lİ HOCASI KARAR VERECEK

JESSE MARSCH'İN VERECEĞİ KARAR SONRA TRABZONSPOR PLANINI HAYATA GEÇİRECEK

MALİ ANLAMDA ZORLAYABİLECEK TRANSFER

ALTERNATİFLERİ HAZIR