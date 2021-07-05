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Fenerbahçe'de Pereira'lı ilk antrenman!

Fenerbahçe'de Pereira'lı ilk antrenman!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını, 5 yıl sonra kulübe dönen Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirdi. Minyatür kalede oynana maçta oyunu sürekli durduran ve direktifleriyle yön veren Portekizli teknik direktörün futbolcularla olan iyi iletişimi gözlerden kaçmadı.

Spor / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:41
Fenerbahçe'de Pereira'lı ilk antrenman!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe, burada topbaşı yaptı.

Sarı Lacivertlilerin, teknik direktör Vitor Pereia yönetimindeki ilk antrenmanının 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Portekizli teknik adam, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yaptı.

Ardından topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda minyatür kaleli oyun ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Milli takımlarda bulunan yerli oyuncuların çarşamba günü takıma dahil olacakları, yabancı oyuncuların ise daha sonrasında kampa katılacağı öğrenildi. Hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar da idmana katılmadı.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Topuk Yaylası kampında yer almadı. Özel sebeplerden dolayı izin alan Demirel'in ilerleyen günlerde kampa geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yardımcısı ile takımın başında yer aldı. Pereira, yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio ile Topuk Yaylası'nda takımla ilk antrenmanına çıktı.

Minyatür kalede oynana maçta oyunu sürekli durduran ve direktifleriyle yön veren Portekizli teknik direktörün futbolcularla olan iyi iletişimi gözlerden kaçmadı.

Volkan DemirelFenerbahçe


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