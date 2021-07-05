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Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı!

Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı!

Beşiktaş Yönetimi, Adem Ljajic kararını verdi. Yönetim Ljajic'in yeni sezonda kadroda kesinlikle düşünmediklerini bildirdi. Siyah-Beyazlı Yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, “Ljajic’i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın” dediği öğrenildi.

Spor / 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:44
Beşiktaş'ta flaş Adem Ljajic kararı!

Beşiktaş'a imza attığı günden beri istikrarsız bir görüntü çizen Sırp yıldız için yönetimden yeni bir hamle geldi.

Siyah-Beyazlı Yönetim, Adem Ljajic'in menajeriyle yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyu yeni sezonda kadroda kesinlikle düşünmediklerini bildirdi.

Beşiktaş, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Ljajic'in maaşını bu sezon ödemek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kartal'ın Sırp oyuncusu İtalya'dan Genoa ve Torino, Rusya'dan Spartak Moskova'nın radarındaydı.

Ancak Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ljajic için istediği teklifi alamadı. Siyah-Beyazlı Yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, 'Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın' dediği öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısında tutuk bir futbol sergiledi. İkinci yarıda toparlasa da beklenen performansa ulaşamadı.
Beşiktaş, Ljajic'i Torino'dan 2019 yılında 6.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 24 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

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