Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Tokyo Olimpiyatları B Grubu’ndaki 4. maçında Arjantin’i setlerde 3-0 mağlup eden Filenin sultanları tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Mücadelede daha etkili olan millilerimiz rahat bir oyun çıkardı ve sahadan galip ayrıldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında Rusya ile karşılaşacak.