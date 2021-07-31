Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Tokyo Olimpiyatları B Grubu’ndaki 4. maçında Arjantin’i setlerde 3-0 mağlup eden Filenin sultanları tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Mücadelede daha etkili olan millilerimiz rahat bir oyun çıkardı ve sahadan galip ayrıldı. Filenin Sultanları bir sonraki maçında Rusya ile karşılaşacak.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin ile mücadele etti. Arjantin karşısında rahat bir maç çıkaran Filenin Sultanları 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.