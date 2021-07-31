Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u aradı. Erdoğan, "Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim" dedi.
22 yaşındaki Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk alanında altın madalya kazandı.
Altın madalya kazanarak tarih yazan Mete herkesi gururlandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mete'yi arayarak tebrik etti.
Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla Mete ile konuştu ve 'Tarihi yeniden ayağa kaldırdın.' dedi.