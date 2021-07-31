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Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik!

Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u aradı. Erdoğan, "Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim" dedi.

Spor / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:07
Başkan Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik!

22 yaşındaki Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk alanında altın madalya kazandı.

Altın madalya kazanarak tarih yazan Mete herkesi gururlandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Mete'yi arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu aracılığıyla Mete ile konuştu ve 'Tarihi yeniden ayağa kaldırdın.' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN METE'YE TEBRİK TELEFONU


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mete Gazoz ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

'Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Gözlerim yaşlı olarak son okunu izledim. Seni tebrik ediyorum. Annene ve babana, bize bu bahtiyarlığı yaşattığın için teşekkür ederim. Bu mutluluğu milletçe yaşayacağız. Gözlerinden öpüyorum.'


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