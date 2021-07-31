2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı!

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalya kazandı.



Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.



Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.



Bu turda Londra 2012'de bireyselde gümüş madalya alan Japon Takaharu Furukawa ile karşılaşan dünya 4 numarası milli okçu, müsabakaya iyi başladı ve ilk seti 2-0 aldı. İkinci seti de önde bitiren milli okçu, durumu 4-0'a getirdi.



Üçüncü sette iki sporcu da iyi atışlar yaptı. 29-29 biten set sonucunda Mete 5-1 üstünlük kurdu. Maçı kazanması için 1 puana ihtiyacı olan Mete, 4. sete üst üste 2 kez 10 atarak başladı. Finale çıkması için son atışında 9 puan alması gereken Mete, 8 atınca seti kaybetti ve durum 5-3'e geldi.



Beşinci sette konsantrasyonunu koruyan Mete, 3 atışında da 10 puanı buldu. Seti 2-0 alan milli sporcu, maçı da 7-3 kazandı ve finale çıktı.



Mete, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi geriden gelip yenerek Türkiye'nin okçuluktaki ilk madalyasını altın olarak kazandırdı.



SPOR PSİKOLOĞU İSTEDİ, BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN İZLEMEDİ



FİNALE KALAN İLK TÜRK ATLET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı tribünden seyretmedi.Karşılaşma öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı'na gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Gizep'in önerisi üzerine tribüne çıkmadı.Kasapoğlu, karşılaşmayı kapalı bir alanda takip etti.Mete Gazoz'un bugünkü karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de yerinde izledi.Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.