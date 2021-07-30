Milli basketbolcu artık NBA'de!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün NBA'deki takımı Houston Rockets oldu.



Brooklyn Nets'in maçlarını oynadığı Barclays Center'da gerçekleşen NBA Draft 2021'de Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü seçti.



19 yaşındaki genç basketbolcumuz böylece sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla forma giyen 11. isim olacak.



ALPEREN İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK



Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek adına Oklahoma City Thunder'a takasa gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi.



HİDAYET TÜRKOĞLU'NA ORTAK OLDU



Alperen Şengün ayrıca 2000 yılında Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte bir NBA draftında en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı.



TÜRK BASKETBOLCULARIN NBA DRAFTINDA SEÇİLME SIRALARI



Furkan Aldemir, Philadelphia 76ers, 2012, 53. sıra

Ömer Aşık, Portland Trail Blazers, 2008. 60. sıra

Semih Erden, Boston Celtics, 2008, 60. sıra

Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks, 2005, 36. sıra

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers, 26. sıra

Mehmet Okur, Detroit Pistons, 2001, 38. sıra

Cedi Osman, Minnesota Timberwolves, 2015, 31. sıra

Mirsad Türkcan, Houston Rockets, 1998, 18. sıra

Hidayet Türkoğlu, Sacramento Kings, 2000, 16. sıra



CEKETİNİN İÇİNDE TÜRK BAYRAĞI DETAYI



Alperen Şengün'ün draft töreninde giydiği takım elbisesine ait bir detay gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, Houston Rockets tarafından draft edildiğinin resmen açıklanmasının ardından ceketinin içine işlettiği Türk bayrağını kameralara gösterdi.







MEHMET YAĞMUR'LA BİRLİKTE GİTTİ



Alperen Şengün ayrıca draft törenine Beşiktaş'tan kaptanı Mehmet Yağmur ile katıldı. Sahneye birlikte çıkan ikili, draf kararının duyurulmasının ardından duygusal anlar yaşadı.



BEŞİKTAŞ'A 775 BİN DOLAR BONSERVİS ÖDENECEK



Beşiktaş Kulübü, Alperen Şengün'ün NBA'a adım atmasıyla birlikte 775 bin dolar bonservis bedelinin sahibi olacak. Bu ücretin bir bölümü, Bandırma'dan oyuncuların hakları alınırken Beşiktaş'la hareket eden İstBasket şirketine gidecek.



ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR? ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ



25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 201 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ve artık NBA'de Houston Rockets forması giyiyor.