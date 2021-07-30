Milli basketbolcu artık NBA'de!

Gösterdiği performansla bu yıl Türkiye basketboluna damga vuran Alperen Şengün, NBA'e adım attı. Şengün, NBA Draft 2021'de Houston Rockets tarafından draft edildi. 19 yaşındaki genç yıldızımızın ceketinin iç astarındaki Türk bayrağı da gecenin dikkat çeken detaylarındandı.
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün NBA'deki takımı Houston Rockets oldu.
Brooklyn Nets'in maçlarını oynadığı Barclays Center'da gerçekleşen NBA Draft 2021'de Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü seçti.
19 yaşındaki genç basketbolcumuz böylece sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla forma giyen 11. isim olacak.
ALPEREN İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK
Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek adına Oklahoma City Thunder'a takasa gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi.
HİDAYET TÜRKOĞLU'NA ORTAK OLDU
Alperen Şengün ayrıca 2000 yılında Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte bir NBA draftında en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı.
TÜRK BASKETBOLCULARIN NBA DRAFTINDA SEÇİLME SIRALARI
Furkan Aldemir, Philadelphia 76ers, 2012, 53. sıra
Ömer Aşık, Portland Trail Blazers, 2008. 60. sıra
Semih Erden, Boston Celtics, 2008, 60. sıra
Ersan İlyasova, Milwaukee Bucks, 2005, 36. sıra
Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers, 26. sıra
Mehmet Okur, Detroit Pistons, 2001, 38. sıra
Cedi Osman, Minnesota Timberwolves, 2015, 31. sıra
Mirsad Türkcan, Houston Rockets, 1998, 18. sıra
Hidayet Türkoğlu, Sacramento Kings, 2000, 16. sıra
CEKETİNİN İÇİNDE TÜRK BAYRAĞI DETAYI
Alperen Şengün'ün draft töreninde giydiği takım elbisesine ait bir detay gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, Houston Rockets tarafından draft edildiğinin resmen açıklanmasının ardından ceketinin içine işlettiği Türk bayrağını kameralara gösterdi.
MEHMET YAĞMUR'LA BİRLİKTE GİTTİ
Alperen Şengün ayrıca draft törenine Beşiktaş'tan kaptanı Mehmet Yağmur ile katıldı. Sahneye birlikte çıkan ikili, draf kararının duyurulmasının ardından duygusal anlar yaşadı.
BEŞİKTAŞ'A 775 BİN DOLAR BONSERVİS ÖDENECEK
Beşiktaş Kulübü, Alperen Şengün'ün NBA'a adım atmasıyla birlikte 775 bin dolar bonservis bedelinin sahibi olacak. Bu ücretin bir bölümü, Bandırma'dan oyuncuların hakları alınırken Beşiktaş'la hareket eden İstBasket şirketine gidecek.
ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR? ALPEREN ŞENGÜN'ÜN KARİYERİ
25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 201 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ve artık NBA'de Houston Rockets forması giyiyor.