Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci

Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci

Beşiktaş, geçen sezon Malatyaspor'dan kadroya katılan ve sözleşmesi sezon sonunda sona eren Gökhan Töre'yle tekrar anlaşma sağladı.

Spor / 3 Temmuz 2021 Cumartesi 22:39
Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci

Beşiktaş, iç transferde bir ismi daha bitirdi. Atiba'yla 1 yıllık anlaşan siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre ile yeniden anlaşma sağladı.
 
a spor'un haberine göre; 1 yıllık opsiyonu kullanmayan onun yerine direkt olarak 2 yıllık anlaşılan oyuncunun kısa sürede açıklanması bekleniyor.
 
Tecrübeli futbolcunun pazartesi gerçekleşen yeni sezon çalışmalarında takımla birlikte yer alacağı öğrenildi.
 
Milli futbolcu geçtiğimiz sezon siyah beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Sezonun yarısından fazlasını sakatlıklarla geçiren 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sergen Yalçın'ın kritik maçlarda sonradan gol umudu olarak oyuna sürülüyordu.

Sergen YalçınYeni Malatyaspor


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar