Beşiktaş'ta Gökhan Töre sevinci

Beşiktaş, iç transferde bir ismi daha bitirdi. Atiba'yla 1 yıllık anlaşan siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon başında Yeni Malatyaspor 'dan kadrosuna kattığı ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre ile yeniden anlaşma sağladı.

a spor'un haberine göre; 1 yıllık opsiyonu kullanmayan onun yerine direkt olarak 2 yıllık anlaşılan oyuncunun kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun pazartesi gerçekleşen yeni sezon çalışmalarında takımla birlikte yer alacağı öğrenildi.