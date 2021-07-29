Yiğidolar turladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor , Moldova ekibi Petrocub'ı konuk etti.



Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve düşük tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Yiğidolar, Kayode'nin 65. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Sıradaki rakip Dinamo Batumi



İlk maçı da aynı skorla 1-0 kazanan temsilcimiz böylelikle tur atlayan taraf oldu. Yiğidolar bir üst turda BATE Borisov'u eleyen Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek.

