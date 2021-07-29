Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Vedat Muriqi İstanbul'da!

Vedat Muriqi İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği Vedat Muriqi'te sürpriz gelişmeler yaşandı. Lazio forması giyen Kosovalı golcü İstanbul'a geldi.

Spor / 29 Temmuz 2021 Perşembe 00:59
Vedat Muriqi İstanbul'da!

Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken özellikle Vedat Muriqi ismi bir türlü gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A’da bekleneni veremedi.

İtalya’da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio’nun göndereceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ise eski yıldızını kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

Ajansspor'un haberine göre Vedat Muriqi, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti.

Vedat Muriqi'e yakın çevreler golcü oyuncunun tatil için İstanbul'a geldiğini belirtti. Ancak bu ziyaret Muriqi’in yeniden Fenerbahçe’ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar