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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-1’lik yenilginin rövanşında PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etti. İlk maçta tur şansını mucizelere bırakan Fatih Terim ve öğrencileri, rövanşta da rakibine diş geçiremedi. Madueke ve Van Ginkel'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan PSV, bir üst tura yükseldi. Temsilcimizin teselli golü ise Mbaye Diagne'den geldi. Galatasaray, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak

Spor / 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:03
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Hollanda'da karşılaştığı PSV Eindhoven'a 5-1 yenilen Galatasaray , rövanşta rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. 37. dakikada Madueke, 59. dakikada Van Ginkel'in gollerine engel olamayan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teselli golünü 84. dakikada Mbaye Diagne ile bulan Sarı Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

PSV, tur biletini kaparken, temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak.


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