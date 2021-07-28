Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-1’lik yenilginin rövanşında PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk etti. İlk maçta tur şansını mucizelere bırakan Fatih Terim ve öğrencileri, rövanşta da rakibine diş geçiremedi. Madueke ve Van Ginkel'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan PSV, bir üst tura yükseldi. Temsilcimizin teselli golü ise Mbaye Diagne'den geldi. Galatasaray, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak