Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

Galatasaray Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u transfer ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı..