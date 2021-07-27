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Ghezzal transferinde flaş gelişme!

Ghezzal transferinde flaş gelişme!

Uzun süredir Türkiye'de transfer gündeminin bir numaralı ismi olan Rachid Ghezzal hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile görüşmelerini sürdürürken kulüp, oyuncu hakkında flaş bir karar aldı.

Spor / 27 Temmuz 2021 Salı 22:29
Ghezzal transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'dan sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan Cezayirli yıldız, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'e döndü.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

Kartal'ın yeniden kadrosuna katmak için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

LEICESTER KAMP KADROSUNA ALMADI!

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Rachid Ghezzal'ı yeni sezon hazırlıkları 2. etap kamp kadrosuna dahil etmedi.

BEŞİKTAŞ 3+1 YILLIK ANLAŞTI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmelerde 3+1 yıllık anlaşma sağladığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı kurmayların, İngiliz ekibiyle masada olduğu ve transferin yakın zamanda mutlu son ile biteceği kaydedildi.

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