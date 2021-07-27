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Filenin Sultanları İtalya karşısında!

Filenin Sultanları İtalya karşısında!

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor. Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, A Grubu'ndaki ilk maçında Mısırlı Doha Hany'i 2-0 yendi. Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, üçüncü tura çıktı. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Ariake Arena'da İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Spor / 27 Temmuz 2021 Salı 10:29
Filenin Sultanları İtalya karşısında!

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın mücadelesi devam ediyor.

MİLLİ TAKIM İTALYA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Ariake Arena'da İtalya ile karşı karşıya geliyor.

FIVB ULUSLAR LİGİ'NDE İTALYA'YI 3-0 MAĞLUP ETMİŞTİ

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.

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