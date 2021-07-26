Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

FENER'DEN EZELİ RAKİBİNE DEV ÇALIM



Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertliler, ezeli rakibine yılın transfer çalımını atmak üzere görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'deki flaş gelişmesinin ayrıntıları...



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR



Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim içinde olan Sarı Lacviertliler hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.



ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI



Transferde Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de eksik olan bölgeler için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığıu açıklamada en az 5 transfer yapılacağını açıklamıştı.



SÜRPRİZ HAMLE



Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı Lacivertliler, ezeli rakibine yılın transfer çalımını atmak için geri sayıma geçti. İşte ayrıntılar...



ONYEKURU BOMBASI



Fenerbahçe'de Henry Onyekuru harekatı... Galatasaray'ın bonservisini almadığı Nijeryalı kanat oyuncusu dün Monaco'da teknik direktör Nico Kovac tarafından kadro dışı bırakıldı.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Oyuncuyu kadrosuna katmak için daha önce de görüşmeler yapan Sarı-Lacivertliler, Onyekuru'nun Fransız ekibinde yeni sezon planlamasına dahil edilmemesinin ardından gaza bastı.



PEREIRA ONAY VERDİ



Nijeryalı'nın menajeriyle ve Monaco ile masaya oturuldu. Teknik direktör Vitor Pereira'dan da 'olur' yanıtı alındı. 'soccernet.ng'nin haberine göre ise Fenerbahçe bu transferde yalnız değil.



TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR



ijerya basını Onyekuru'yu Yunan devi Olympiakos'un da istediğini ancak 24 yaşındaki oyuncunun gönlünün Türkiye'de oynamaktan yana olduğunu vurguladı.



4 MİLYON EURO



Monaco ise gelecek tekliflere göre hareket edecek. Fenerbahçe'nin oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı da ifade edildi.

