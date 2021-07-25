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Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye damga vurdu!

Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye damga vurdu!

2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu'nda Çin karşısında sahaya çıkan milli voleybol takımımız, galibiyete uzandı! Çin karşısında harikalar yaratan Filenin Sultanları, ilk maçında ilk galibiyetini aldı. Son Olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt'un performansı Tokyo 2020'ye damga vurdu. Milli takımımız bir sonraki maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Spor / 25 Temmuz 2021 Pazar 11:53
Filenin Sultanları Tokyo 2020'ye damga vurdu!
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Eda Erdem'in kaptanlığında muhteşem bir performans ortaya koyan Filenin Sultanları, Çin karşısında altın madalyanın en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi. Tokyo 2020'de Çin karşısında ilk seti 25-21 önde kapatan milli takımımız ikinci sette farkı daha da açtı. Ebrar Karakurt adeta tek başına Çin'i yıktı!

EBRAR KARAKURT TOKYO 2020'YE DAMGA VURDU!

Milli voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt, hırsıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Her aldığı sayı sonrasında büyük sevinç yaşayan Ebrar'ın yanı sıra kaptan Eda Erdem ve Hande Baladın da üst düzey bir performans ortaya koydular.

SON OLİMPİYAT ŞAMPİYONU KARŞISINDA MUHTEŞEM OYNADILAR!

Filenin Sultanları son Olimpiyat şampiyonu Çin karşısında ikinci seti de 25-14 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

1. SET SONUCU: 25-21

2. SET SONUCU: 25-14

3. SET SONUCU: 25-14

Filenin Sultanları, sonraki maçta Salı günü İtalya ile karşılaşacak.

28 TEMMUZ - İTALYA - 10:25

30 TEMMUZ - ABD - 15:45

1 AĞUSTOS - ARJANTİN - 08:20

3 AĞUSTOS - RUSYA - 08:20

Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.


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