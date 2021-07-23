Galatasaray'dan sağ bek hamlesi!

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye 5-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray transferde vites artırdı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile anlaştığı iddia edilen Galatasaray, yeni sağ bekini de Fransa'da buldu.



DeAndre Yedlin'den memnun olmayan ve Omar Elabdellaoui'nin dönüş tarihinin belirsizliği nedeniyle rotasyonu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, genç sağ bek ile anlaşma sağladı.



Fransız Le Parisien'in haberine göre Galatasaray; Rennes'in 20 yaşındaki savunmacısı Sacha Boey'yle her konuda anlaştı. İskoç ekibi Celtic'in de istediği Boey transfer için Rennes ile son görüşmeleri yapan sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki oyuncuyu hafta sonu Türkiye'ye getireceği ifade edildi.



Galatasaray'ın, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Boey için ne kadar bonservis ödeyeceğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.



Geçen sezonu Dijon'da kiralık geçiren Sacha Boey, 26 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.