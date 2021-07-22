Yiğido avantajı kaptı!

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Moldova temsilcisi Petrocub ile kozlarını paylaştı. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın düdük çaldığı karşılaşmayı temsilcimiz Yiğido 1-0 kazanarak önemli bir avantaj yakaladı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.



DİNAMO BATUM-BATE BORİSOV GALİBİYLE EŞLEŞECEK



UEFA Konferans Ligi'nde maçlar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



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