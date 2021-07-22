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Milli güreşçi dünya şampiyonu!

Milli güreşçi dünya şampiyonu!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Spor / 22 Temmuz 2021 Perşembe 22:09
Milli güreşçi dünya şampiyonu!

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu, altın madalya kazandı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

49 kiloda güreşen Sevim Akbaş ise Polonyalı Wiktoria Agnieszka Kamela'yı 10-6 yenerek bronz madalya aldı.

Diğer bronz madalya müsabakalarında 43 kiloda Eda Nur Ersoy, Macar Liliana Kapuvari'ye, 65 kiloda Duygu Gen, Hint Varsha Varsha'ya, 73 kiloda Bükrenaz Sert de ABD'li Lillian Alene Freitas'a yenildi.

Şampiyonada yarın 46 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.


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