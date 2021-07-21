Galatasaray ağır yaralı!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV'ye diş geçiremedi. Hollanda ekibi sahadan 5-1 galip ayrılırken Sarı-Kırmızılılar tur şansını oldukça zora soktu. PSV'nin gollerini Zahavi (3) ve Mario Götze (2) atarken Galatasaray'ın tek golü Emre Kılınç'tan geldi.
Galatasaray yeni sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV deplasmanında açtı. Sarı-Kırmızılılar PSV karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.
İŞTE TAKIMLARIN 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.
Yedekler: Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Atalay, Ozornwafor, Barış Alper, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli.
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi.
SKOR
PSV 5-1 Galatasaray