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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Transferde ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Paulinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, Al Ahli ile sözleşme imzaladığı belirtildi..

Spor / 22 Temmuz 2021 Perşembe 21:19
Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. F.Bahçe ve G.Saray'ın listesindeki Paulinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

4.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli , Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Brezilyalı yıldız Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Paulinho'nun bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

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