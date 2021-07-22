Transferde ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Paulinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu, Al Ahli ile sözleşme imzaladığı belirtildi..
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber geldi. F.Bahçe ve G.Saray'ın listesindeki Paulinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu.
4.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Suudi Arabistan takımı Al-Ahli , Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Brezilyalı yıldız Paulinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Paulinho'nun bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
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