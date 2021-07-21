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Pereira kararını verdi! 7-8 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Pereira kararını verdi! 7-8 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Elindeki oyuncuların performanslarını yükseltemeye çalışan Vitor Pereira, yönetime transferde acele edilmesine gerek olmadığını belirtirken 33 kadrodan da 7-8 oyuncuyu göndermeyi hedefliyor.

Spor / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:42
Pereira kararını verdi! 7-8 oyuncuyla yollar ayrılıyor!

Kadro genişliğinin farkında olan Portekizli çalıştırıcı, öncelikle elindeki oyuncuları parlatmayı düşünüyor. 52 yaşındaki teknik adamın, futbolcularının kalitesini ortaya çıkarmaya yoğunlaştığı kaydedildi. Bu nedenle bazı isimler, maçlarda önemli süreler alabilir.

Mert Hakan Yandaş, Marcel Tisserand ve Bright Osayi Samuel gibi futbolcular, sarı lacivertlilerin kadrosunda öne çıkabilecek isimler olarak dikkat çekiyor.

Serie A takımlarıyla adı geçen ve geleceği net olmamasına rağmen hazırlık maçlarındaki iyi performansıyla göze çarpan Miha Zajc da takımda kalması halinde sürpriz transfer etkisi yapabilir.

AYRILACAKLAR AĞUSTOSTA NETLEŞECEK

Vitor Pereira’nın, ağustos ayının ilk haftasına doğru takımdan ayrılacakları netleştirmesi bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; Portekizli teknik adamın, bu aşamadaki hedefi 33 kişilik kadrodan en az 7-8 futbolcu ile yolların ayrılması.

Ayrılıkların ardından takım iskeletine nokta atışı birkaç transfer isteyen deneyimli teknik direktör, gelen oyuncuların takımda mutlaka fark yaratacak kalitede olmasını talep ediyor.


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