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Galatasaray, PSV maçına hazır!

Galatasaray, PSV maçına hazır!

Galatasaray, PSV maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Falcao ve Feghouli de katıldı.

Spor / 21 Temmuz 2021 Çarşamba 00:36
Galatasaray, PSV maçına hazır!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynayacağı PSV Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve açma germe hareketleriyle başladı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı.

Son antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli de katıldı.

Öte yandan Fatih Terim, sakat futbolcuların son durumuyla alakalı kulüp doktoru Yener İnce'den bilgi aldı.

Galatasaray'ın PSV'ye konuk olacağı 2. eleme turu ilk maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mustafa Muhammed


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