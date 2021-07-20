Milli yıldızlar için bomba iddia!

Altınordu altyapısından çıkarak adını Avrupa'da duyuran Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından aranan bir oyuncu haline geldi. Galatasaray altyapısından çıkan Ozan Kabak ise genç yaşında büyük bir patlama yaparak Liverpool'a kadar uzanan bir kariyer çizmişti.



Geçtiğimiz sezon Premier Lig tecrübesini Liverpool'da kiralık olarak yaşayan Ozan Kabak, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Schalke 04'e geri döndü.



Bundesliga'da 2020-2021 sezonunda küme düşen Schalke 04'ün bonservis elde edebileceği futbolcularını satacağı bilinenler arasındaydı. Satılması beklenen isimler arasında Ozan Kabak'ın bulunduğu söyleniyor.



Milli futbolcumuzdan yüksek bir bonservis bedeli kazanmayı planlayan Schalke 04, Ozan Kabak için gelen teklifleri değerlendiriyor.



İtalyan basınından gelen flaş iddia Türk futbolseverleri heyecanlandırdı. Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Ozan Kabak'ın transferi için Schalke'ye teklifini yaptı.



İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Leicester City, Ozan için Schalke 04'e 9.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Ozan Kabak için gelen teklifi değerlendirmeye alan Schalke, düşünmek için süre istedi.



Transferin gerçekleşmesi halinde futbolun zirvesi olarak görülen Premier Lig'de, milli takımın iki genç savunmacısını aynı takımda izleme şansına sahip olabiliriz.



Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 14 maça çıkan Ozan Kabak, taraftarın sevgisini kazanmıştı. Liverpool'un savunmacılarının üst üste sakatlanmasıyla oluşan boşluğu başarıyla kapatan Ozan için taraftardan beste yapılmıştı.



Ancak sezon bitimine yakın sakatlık yaşayan milli futbolcu, formasından uzak kalmıştı.