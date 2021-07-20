Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yüksek ücret ödeyip yeterli verim alamadığı oyuncularla yollarını ayırmanın planlarını yaparken 14 milyon Euro'luk maliyetten kurtulmayı hedefliyor.

Spor / 20 Temmuz 2021 Salı 18:27
Galatasaray'da 4 ayrılık birden!

Kadrosuna Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz'ı katan sarı kırmızılılar, takımdaki yüksek maaş alan oyuncularda da kurtulmanın planlarını yapıyor.

Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim önderliğinde kadroda revizyona hazırlanan Galatasaray, yüksek maaş alan fakat aynı verimi sağlayamayan yıldızlarıyla yolları ayırmayı planlıyor.

Aslan, toplamda yıllık 14 milyon Euro verdiği 4 futbolcusuyla yollarını, Süper Lig başlamadan ayırmak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; yarınki PSV maçında 11’de olması beklenen Babel’in yanı sıra Falcao, Feghouli ve Diagne bu listede yer alıyor.

BAŞKAN ELMAS MAAŞLARA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında, "Mevcut kontratlarımız futbol ailesi gideri 590 Milyon TL. Bunun dışında da mevcut futbol takımımızın %48’ini 4 oyuncumuza maaş olarak ödüyoruz. Ayrıca menajerlik ücretleri de önümüzdeki seneye denk gelen yeni transferler harici 31 Milyon TL. Tüm bu incelemeleri yaptıktan sonra daha önce söylemiş olduğum gibi prensipte anlaşmış olduğumuz oyuncularla finalize etmek için kontratlarını ve oynayacağımız ön eleme karşılaşmasına lisanslarını çıkartmak üzere görüşmelere başladık." açıklamasını yaparak 4 yıldızın maaşına dikkat çekmişti.

EN YÜKSEK MAAŞ FALCAO'DA

Galatasaray'da sakatlıkların da etkisiyle şu ana dek beklenen performansı sergileyemeyen Falcao, bonuslar harici net 5 milyon Euro maaş alıyor.

Geçtiğimiz sezonu West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Diagne, 2.4 milyon Euro alıyor.

Son Dakika: Galatasarayda 4 ayrılık birden 14 milyon Euro... - Transfer haberleri
Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro artı bonus ile transfer edilen Diagne'nin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesinin son senesindeki Feghouli'nin maaşı da 3.85 milyon Euro.

34 yaşındaki Hollandalı Ryan Babel'in yıllık ücreti ise 2.5 milyon Euro.

Sarı-Kırmızılı yönetim, maaşlarına oranla aynı katkıyı veremeyen 4 yıldız ile yollarını ayırıp hem maaş bütçesini düşürmek hem de özellikle Diagne'nin satışından gelecek bonservis gelirini transferde kullanmak istiyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar