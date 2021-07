Fenerbahçe'nin hocası belli oldu!

Fenerbahçe teknik direktörlük konusunda Vitor Pereira ile anlaştığını açıkladı.



FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA



Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda Futbol A Takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı.



Kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa olan, son olarak Çin'in Shanghai Port FC (eski adıyla Shanghai SIPG) takımını çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira; ikinci kez Fenerbahçemizin başına geçti.



2017-2020 arası görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşatan Pereira, bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandı.



'YARIM KALAN İŞİMİ TAMAMLAMAYA GELDİM'



5 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 53 yaşındaki çalıştırıcı, 'Fenerbahçe'de her zaman tutkuyu ve hırsı hissetmiştim. Ancak istikrarlı bir yapı kurmak ve hedeflenen başarıya ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç vardı. Ne yazık ki istediğim kadar zamana sahip olamadım. Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım.

Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak.



Başkan Ali Koç'la yaptığım görüşmede bakış açılarımızın çok benzer olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Kendisine bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim. Fenerbahçe'nin geleceği konusunda ortaya koyduğu vizyon, anlattıkları beni oldukça etkiledi.'



Ocak ayında bir gazeteye verdiğim özel röportajda Türkiye'de kulüplerin yarını düşünmediğini, gelecekle ilgili bir vizyon koymadığını belirtmiştim. Fenerbahçe Spor Kulübü bana çok etkileyici bir plan ve programla geldi. Bu planın bizi başarıya ulaştıracak bir yapılanmanın parçası olduğunu hissediyorum. Bu sebeple çok heyecanlıyım.



Bununla beraber heyecanımı 2 katına çıkaran bir diğer konu, büyük Fenerbahçe camiasının taraftarlarının önüne çıkmak olacak. Taraftarımızın stadyumda yarattıkları coşkuyu da çok özledim.



Umuyorum ki önümüzdeki sezon özlenen şampiyonluğa omuz omuza vererek ulaşacağız.' şeklinde duygularını ifade etti. 34 maçlı son 5 sezonda Fenerbahçe'de en çok puan toplayan teknik direktör



40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda Fenerbahçe'de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör, Vitor Pereira oldu. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07'lik puan ortalaması tutturdu.



MAÇ BAŞI PUAN VE GOL ORTALAMALARI DİKKAT ÇEKİCİ



Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2'nin altına düşmeyen Pereira Porto'da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos'ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai'da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.



5 FARKLI LİG, 3 FARKLI ŞAMPİYONLUK



Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto'daki ikinci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni 3. sırada, 2015-2016'da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig'i 2.sırada bitirmişti.



ESNEK TAKTİK ANLAYIŞI



Görev aldığı her kulüpte farklı diziliş ve taktik anlayışlarıyla takımını sahaya sürmekten çekinmeyen Vitor Pereira, elindeki kadronun yapısı ve rakibin durumuna göre karar veriyor ve işler iyi gitmediğinde arayışa gitmekten, yeni sistemler denemekten çekinmiyor. Porto'da iki sezon üst üste şampiyonluk kazandığı dönemde maçlarında %90'ından fazlasında ofansif bir 4-3-3 tercih eden Pereira, Olimpiakos'ta ise ağırlık olarak 4-2-3-1 formatını kullandı. Al-Ahli'de 10 farklı formasyon deneyen Portekizli teknik direktör, 4-4-2 dizilişiyle başladığı ilk Fenerbahçe döneminde çoğunlukla 4-2-3-1, zaman zaman da 4-3-3 formatını tercih etti. Pereira, Monaco ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme maçlarına ise üçlü defansla çıkmıştı.



Çin kariyerindeki ilk sezonunda ofansif 4-3-3 ve 4-2-3-1 hemen hemen aynı oranda kullanan Pereira, ikinci sezonunda ise maçların çoğunda üçlü savunmayı tercih etti.