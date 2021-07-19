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Galatasaray Başkanı özür diledi!

Galatasaray Başkanı özür diledi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Başkan seçildiği günden bu yana geçen süreci değerlendiren Elmas, transfer süreciyle ilgili de konuştu.

Spor / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 19:40
Galatasaray Başkanı özür diledi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunuyor... Transfer süreciyle ilgili de konuşan Başkan Elmas, "Transferler için 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yarattıysam, şahsım adına huzurunuzda tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum." dedi.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

Bu toplantıyı yapmayı ben arzu ettim. 19 Haziran'da seçim oldu, 22 Haziran'da mazbatamızı aldık. Göreve geldikten sonra ciddi şekilde çalışmaya başladık. İlk an itibarıyla tespitler yapmamız gerekiyordu. Bilmediğimiz detaylar da vardı. Nakit akışı, kontratlar gibi.

İki konuda ciddi şekilde tenkit ediliyoruz. Bir tanesi 10 gün içerisinde transferleri bitireceğimize dair verdiğim demeç. Bu konuda eleştirileri son derece haklı buluyorum fakat bu süreçte gelişenleri de anlatmak istiyorum.

Transfer yapmamız için borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. 80 milyon TL ödeyerek bu borçsuzluk kağıdını aldık.

TFF'nin bize verdiği harcama limiti 547 milyon TL.

Bu dönemin şöyle bir farkı var. Ayrı bir Florya ve kulüp merkezi yok. Hocamızla beraber birlikte çalışıyoruz. Bizler günü kurtarmanın peşinde değiliz. 1996 - 2000 döneminde olduğu gibi Galatasaray'ın geleceğini yaratmak istiyoruz.

Daha önceden anlaştığımız futbolcuların sözleşmelerini finalize etmek için hamlelerimizi yaptık. Bizim 15 Haziran'a kadar futbolcuları yetiştirmek zorunda olduğumuzu bilen kulüpler, futbolcular ile anlaşmamıza rağmen çok yüksek miktarlar istedi.

Hocamız, PSV maçını haklı olarak çok iyi oyuncularla oynamak istiyor. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Transferler için 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yarattıysam, şahsım adına huzurunuzda tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum.

Bir diğer eleştiri de hazır olduğunu söylediğim stat isim hakkı ve forma sponsorluğu. Bir protokol var. Fakat geldiğimizde mevcut sponsorlarımızla anlaşmalarımız gereği, bu süreci hukuki prosedürlerle tamamlamamız gerektiğini öğrendik. Şu anda bunu bekliyoruz.

Biz seçildikten sonra, Galatasaray'ı birleştirme arzumuzu ortaya koyduk. Bu çerçevede ben, mazbatamı alır almaz bütün başkan adaylarına teşekkür mektubu yazdım. Hepsini davet edip, kendilerinin projelerinden de faydalanmak istiyoruz.

Galatasaray'ın tarihindeki en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini imzalayacağız.

Taraftarımız, en iyi takımı görmek istiyor. Fakat bazı menajer oyunları, birbirinin işini bozmak ve kendi komisyonlarını almak için sosyal medya aracılığıyla Galatasaray'ı bir hareket tarzına mecbur ediyor. Biz, buraya popüler olmak için gelmedik.

Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Bunu tekrar belirtmek istiyorum.

İletişimde arzu ettiğimiz seviye gelemedik ama bütün Galatasaraylılar, ciddi bir değişim içinde olduğumuzu fark etmişlerdir. Daha çok geri planda kalmayı ve gerçek yıldızların ön planda olduğu bir iletişim planlıyoruz.

Oğulcan konusu kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Biz, lisansı alacağımızı biliyoruz. Oğulcan için üzülüyorum. Formda olduğu bir dönemde, böyle önemli bir maçta yer alamıyor. Fakat kişilerin kendi menfaatleri, Türk futbolunun önüne geçmiş durumda.


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