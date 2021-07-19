Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Fenerbahçe sevinçten '4 köşe'!

Fenerbahçe sevinçten '4 köşe'!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini penaltıdan İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ile Samatta ve Mert Hakan Yandaş kaydederken, Kasımpaşa'nın golü penaltıdan Yusuf Erdoğan’dan geldi..

Spor / 19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:56
Fenerbahçe sevinçten '4 köşe'!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmaya Fenerbahçe, Berke Özer, Caulker, Lemos, Szalai, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Samatta 11'iyle çıktı.

Kasımpaşa ise Harun Tekin, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Ouannes, Hajradinovic, Tırpan, Yusuf Erdoğan, Travnik, Ahmet Engin ve Arda Bulut 11'ini tercih etti.

FENER 4 GOLLE GEÇTİ

Sarı-lacivertlilerin gollerini 13 dakika penaltıdan İrfan Can Kahveci, 26. dakika Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydederken, Kasımpaşa'nın tek sayısı 41. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan ile geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktörü Vitor Pereira maçın ikinci yarısında ise Altay Bayındır, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Zajc, Caner Erkin, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun 11'ini sahaya sürdü.

Kasımpaşa'da da Ertuğrul Taşkıran, Veysel Kemendi, Yasin Dülger, Eren Elmalı, Furkan Yaşa, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Emre Yeşilyurt ve Anıl Özçelik ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

FERDİ'Yİ İLK YARIYI BİTİRMEDEN OYUNDAN ALDI

Fenerbahçe'nin genç hücumcusu Ferdi Kadıoğlu, ilk yarıyı tamamlayamadı.

Karşılaşmaya 4'lü orta sahanın solunda başlayan Ferdi, karşısında mücadele eden Yusuf Erdoğan'ın etkili atakları sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın müdahalesiyle oyundan alındı.

Ferdi, 31. dakikada yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

SERDAR AZİZ KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Kasımpaşa karşısında forma giyemedi. Serdar'ın kasığındaki hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

PEREİRA YİNE BALKONDA

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesini balkondan izledi. Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık kampında yaptığı mücadeleyi gözlem kulesinden seyreden Portekizli teknik adam, bu müsabakayı da balkondan takip etti.

.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar