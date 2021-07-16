Gökhan Gönül imzayı attı!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da beklenen transfer açıklandı. Gökhan Gönül, resmen Çaykur Rizespor'a imza attı.



Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye veda eden deneyimli futbolcu, bugün Rizespor'la sözleşme imzaladı. Bonservisi elinde olan milli futbolcu, Karadeniz temsilcisiyle 2 yıllık kontrat yaptı.







Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:



"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.



Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."



36 yaşındaki futbolcu, Rizespor'da 77 numaralı formayı giyecek.