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Obradovic İstanbul'a geliyor!

Obradovic İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ev sahipliği yapacağı hazırlık turnuvasında Monaco, UNISC Kazan ve sarı-lacivertli takımın eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'la karşı karşıya gelecek.

Spor / 15 Temmuz 2021 Perşembe 22:26
Obradovic İstanbul'a geliyor!

Istanball Cup adı verilen turnuvada Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra, Zeljko Obradovic'in görev yaptığı Sırbistan ekibi Partizan, bu sezon Fransa'nın THY Avrupa Ligi'ndeki ikinci temsilcisi olacak Monaco ve Rusya'dan UNICS Kazan yer alacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuva, 24 Nisan'da hayatını kaybeden kongre üyesi, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Türköz anısına düzenlenecek.

Başlama saati ve bilet satışları daha sonra açıklanacak turnuvanın programı şöyle:

11 Eylül Cumartesi:
Monaco-Partizan
Fenerbahçe Beko-UNICS Kazan

12 Eylül Pazar:
Üçüncülük maçı
Final maçı


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