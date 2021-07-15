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Kenan Karaman Beşiktaş'ta!

Kenan Karaman Beşiktaş'ta!

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferi daha resmen açıkladı. Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katan siyan beyazlılar, Kenan Karaman'ı da resmen açıkladı.

Spor / 15 Temmuz 2021 Perşembe 19:13
Kenan Karaman Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Kenan Karaman'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"MEMLEKETTEN HABER VAR"

Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi.


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