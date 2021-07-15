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Fenerbahçe ilk provayı kazandı!

Fenerbahçe ilk provayı kazandı!

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Vitor Pereira ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda yapacağı maç öncesi ilk 11'i de belli oldu. Saat 17.00'de başlayan mücadele, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in kaydettiği gollerle 2-0 sona erdi.

Spor / 15 Temmuz 2021 Perşembe 21:24
Fenerbahçe ilk provayı kazandı!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, Romanya 2'nci Lig ekiplerinden Csikszereda ile hazırlık maçında karşılaştı. Saat 17.00'de başlayan mücadelede Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Sedat Etik ve Mücahit Adem Çelebi üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadeleye şu 11'le çıktı:

"Berke, Lemos, Sadık, Caulker, Nazım Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan Gümüş, Ademi, Thiam."

İKİNCİ YARIDA BERKE HARİÇ KADRO DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Pereira, hazırlık maçında takımı görmek adına ilk ve ikinci yarıda farkı isimlerle saha çıktı. Csikszereda karşısına kalede Berke ile çıkan Pereira, ikinci yarıda da genç eldivene görev verdi. Portekizli çalıştırıcı ikinci yarıda şu isimleri sahaya sürdü: "Berke, Novak, Serdar Aziz, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Caner, Mesut, Samatta, Serdar Dursun."

9 İSİM GÖREV ALAMADI

Pereira, ilk hazırlık maçında 9 isme görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, kampa geç katılan isimlerden; Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Zanka, Szalai'nin yarı sıra Canberk Aydemir, Dirar, Pelkas, Valencia'yı kadroya dahil etmedi.

SARI-LACİVERTLİLER 2 GOLLE GALİP

Fenerbahçe, mücadeleyi 2 golle kazandı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 26'ncı dakikada Sinan Gümüş, 67'nci dakikada ise Serdar Aziz kaydetti.

PEREIRA KULEDEN İZLEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçını gözlem kulesinden takip etti.

Sarı-lacivertli ekibi ilk hazırlık maçında kuleden izleyen Pereira, 3-4-3 dizilişiyle çıktığı mücadelede oyuncularına sık sık uyarılarda bulunarak sürekli notlar tuttu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Bu arada, sarı-lacivertli taraftarlar, tesis kapısında toplanarak hazırlık maçına giremedikleri için tepkilerini dile getirdiler.

Fenerbahçe Kulübü, pandemi kuralları sebebiyle hazırlık maçına taraftar alınmayacağını açıklamıştı. Buna rağmen tesislere gelen sarı-lacivertli taraftarlar, içeri alınmaları yönünde tezahüratlarda bulundu. Çok sayıda taraftar bir süre tesisler içinde yer alan tribünlere geçmek için seslerini yönetime duyurmaya çalıştılar. Öte yandan sarı-lacivertli küçük taraftarların karşılaşmanın ikinci yarısında tribünlere alınmalarına izin verildi.

FUTBOLCULARDAN JEST

Fenerbahçeli futbolcular maç bitiminde, karşılaşma boyunca tesislerin dışından kendilerine destek veren taraftaların yanına gitti. Oyuncular taraftarları selamlarken, sarı-lacivertli futbolseverler de onlara alkışlarla karşılık verdi.


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