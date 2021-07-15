4 büyüklerin başkanları bir arada!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları canlı yayında bir araya geliyor. Tarihi bir buluşmaya adım atan kulüp başkanları, canlı yayında yöneltilen ve merak edilen soruları yanıtlıyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı tüm açıklamalar haberimizde...



Ahmet Nur Çebi: Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz. Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz. En büyük sorunlarımızdan biri bitmeyen yayın ihalesi. Kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz. Yabancı kuralından altyapısı kuvvetli takımlar etkilenmeyebilir. Bu kural çıkınca Türk futbolcuların ücretleri neredeyse 2-3'e katlandı.



Burak Elmas: Ciddi problemlerimiz var. Bunların kavga ederek çözülemeyeceği çok açık. Biz kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Biz artık burada seyirci olmayacağız, kaptan olacağız. Süper Lig'de kurullardan memnun olan bir takım yok. Bizler bozuk sistemin başında insanları değiştirerek sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sistem düzelmez.



Ali Koç: Sorunlarımız aynı, çıkarlarımız aynı. Saha dışında beraber hareket etmeliyiz. Dört tane sorunumuz var. Bunlardan en önemlisi yayıncı kuruluş, arkasından da yabancı kuralı geliyor.



Ahmet Ağaoğlu: Ülke futbolunun yüzde 70'ini temsil eden kulüpler bizlersek, o sorunların yüzde 70'inin sorumlusu olan kulüplerin başkanları olarak burada oturuyoruz. Yayın gelirleri konusu Anadolu kulüplerini çok büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor. Yayın gelirleri konusu Anadolu kulüplerini çok büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor. Kurullara gelince sorunların kaynağı yine biziz, kulüpleriz. MHK'yı eleştiriyoruz ama MHK'nın yapısı 1960'dan beri bu şekilde geliyor. Tahkim Kurulu, PFDK'nın yapısı yıllardır bu şekilde.



ALİ KOÇ: "DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"



Devletimiz ve Bankalar Birliği sağ olsun; borçları yeniden yapılandırıp nefes aldırdılar. Ama sürdürülebilir değil, yapılabilenin en iyisini yapsalar da. Bizim kulüpler olarak şikayetlerimiz var, önerilerimiz de var. Önerileri yeni yeni telaffuz etmeye başlıyoruz. İnanıyorum ki hayata geçirebiliriz çünkü kimsenin cebinden bir şey çıkmayacak. Spor Bakanlığımız çok doğru işler yaparak canlı bahsi koydu, oranları düzeltti, çeşitliliği artırdı ve legal bahis birden bire patladı. Bu işe sadece sayıyla bakmak hata. Sattığımız oyuncu miktarı, aldığımızdan daha yükseğe gelene kadar sıkıntılar bence devam edecek.



BURAK ELMAS: "BİZ NE İSTİYORSAK YAPILMALI"



Yabancı sınırı konusunda bütün kulüpler mutabık ve siz bu karar kulüplere rağmen samimiyetsizce alındı. Son dönemin en iyi milli takımı sizin ya da teknik direktör yüzünden başarısız oluyorsa bunun sonucu yabancı kararıyla bize dönemez. Bugün Fransa şampiyonunda 3 Türk var, Premier League'de oyuncular var. Geçmişte yoktu bu. Milli marş okunmuyormuş. Etiyopyalı atlet milli formayla başarılı olunca herkes mutlu, bizde milli marş okunmuyormuş. İşi bilen biz kulüpleriz, biz ne istiyorsak dikkate alınmalı, yapılmalı.