Fenerbahçe'de 'Volkan' dönemi bitti!

Ali Koç, Volkan Demirel'in ayrılığını şu ifadelerle duyurdu: Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarının gömnülden sahiplendiği, burada efsaneleşmiş, Kartalspor'dan geldikten sonra başka hiçbir formayı giymemiş, Çubuklu'yla özdeşleşmiş, formanın hakkını hep vermiş, Fenerbahçe tarihinin bana göre en önemli kalecisi olarak tarihe geçmiştir. Volkan Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın kalesini yıllarca korumuş. Kariyeri boyunca 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşamış her oyuncuya nasip olmayacak istatistiklerle futbolculuk kariyerini tamamlamıştır. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra hocalık kariyerine de ilk adımlarını teknik direktörlük altyapısını geliştirmek için yardımcılık görevini üstlendi.Volkan'la görüştük, hocamız Pereira ile görüştük. Hocamız, ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen Volkan Demirel, 20 yıllık evi olan Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize iletti. Biz bu düşüncesini saygıyla karşıladık. Ben biraz pres yaptım, iyi bir kadromuz var, bunların yanında tecrübe kazan, görevdeyken fırsat gelirse gidersin dedim ama o kendine has bir şekilde kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi.Gökhan Gönül'ün ardından bir zor veda daha yaşıyoruz. Ben Volkan'ı 19 yaşından beri tanıyorum. Deli dolu bir genç olmasından Zeynep'le evlenmesine kadar hayatına yakından tanık oldum. Evine gidip yemek yediğim ilk futbolcudur. İnşallah birgün planlarını gerçekleştirip kulübümüze geri döner. Onun evi burasıdır. Buranın kapısı Volkan'a her zaman açıktır. Biz ne gerekiyorsa onun için yapmaya hazırız. Volkan saha dışında da iyi bir karakterdir. 3 Temmuz'da da saha dışında nasıl dimdik durduğunu hatırlarsınız. Bu da Fenerbahçelilerin gönlünde taht kurmasının sebeplerinden biridir. Volkan Demirel'i her zaman anmaya devam edeceğiz. Yolu açık olsun.Buraya çok futbolcular geldi, çok antgrenörler geldi. Hepsinin gelişinde bir basın toplantısı düzenlendi ama ilk defa bir futbolcu, eski bir futbolcu, çalışan ayrılırken basın toplantısı düzenleniyor. Bana vberilen bu önem için teşekkür ediyorum. 20 yıl önce buraya geldiğimde delikanlı, ne yapacağını henüz bilmeyen, adımlarını atmaya korkan bir çocuk vardı. Ama şimdi 40 yaşında, ne yapacağını bilen bir Volkan var. Hedeflerim var. Gideceğim yolda bunu da anlayacaksınız.Başkanımız bana kalmamı söyledi ama ben geçen sezonun bitiminde kararımı vermiştim. Burada antrenörlüğe başladım. Ersun Hocamın ekibiyle başladığım serüvende Emre Belözoğlou ile sezonu tamamladık. İkinci sezonumda Erol Bulut hocamla sezona başladık, yine Emre ile tamamladık. Artık kendimin bir şeyler yapabileceğimi hissettim ve bu yüzden böyle bir karar aldım. Vitor Pereira gelmeden önce takımı çalıştırdım ve ilk defa böyle bir dönem yaşadım.Kampa gidilirken bir fotoğraf var. O fotoğrafta olmamam çok konuşuldu ama sivildim, hocaya hoş geldin demek için oradaydım. Sivil kıyafetle olduğum için fotoğrafa girmedim. 20 yıllık bir devrin sonuna geldim. Şu an belki kapıdan ayrılıyorum ama çok heyecanlıyım. Bu kariyeri Volkan Demirel ismiyle, duruşuyla yürütmek istiyorum. Bu zamana kadar çalıştığım bütün başkanlarıma, hocalarıma, futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü Fenerbahçe emektarlarına yapmak istiyorum. Samandıra, stat, FB TV'de benim hayatıma dokunanlara teşekkür ediyorum. Ayrılıklar zordur ama benim için bu bir ara. İnşallah ilerleyen zamanda tekrardan kavuşuruz.