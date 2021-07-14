Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon formalarını İstanbul boğazında gerçekleşen lansman ile tanıttı.



Tekne turu eşliğinde gerçekleşen lansmanda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, ilerleyen yıllarda da forma lansmanlarını bu şekilde yapacaklarını belirterek, "Bu çok güzel bir ritüel oluyor. Biz genelde şampiyonluğu evimizde, boğazda kutluyoruz. Bundan sonra forma lansmanını da bu şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.







Forma sponsoru firma ile sözleşmelerini 5 yıllığına uzattıklarını belirten Çebi, "Adidas ailesine çok teşekkür ediyorum çünkü uzun yıllardan beri hep bizim yanımızda oldular. Şimdi bu sponsorluğu 5 yıllığına yeniliyoruz. İnşallah hayırlı ve şampiyonluklarla dolu bir 5 yıl olur" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından siyah-beyazlıların giyeceği 3 forma da tanıtılırken, takım kaptanlarından Necip Uysal ve Atiba Hutchinson ile yeni transfer Mehmet Topal yeni formaları giyerek basın mensuplarının karşısına çıktılar.