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Yunanlılar sarı-kırmızılı futbolcuların covid testini geçersiz saydı!

Yunanlılar sarı-kırmızılı futbolcuların covid testini geçersiz saydı!

Olimpiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray takım ve heyetine yapılan küstah tavır, Hollanda basınında büyük tepki çekti.

Spor / 13 Temmuz 2021 Salı 16:38
Yunanlılar sarı-kırmızılı futbolcuların covid testini geçersiz saydı!

Olympiakos ile yapacağı hazırlık maçı için yola çıkan Galatasaray, yapılan PCR testleri geçersiz sayılınca Atina'dan geri dönmüştü. Futbolculara ve heyete yapılan bu saygısızlık Hollanda basınında da büyük yankı uyandırdı.

Havalimanında 2 saat bekletilen Galatasaray kafilesine su bile verilmemişti. Bu küstahça tavır sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sinir krizleri geçirmiş ve Galatasaray gece saatlerinde İstanbul'a dönmüştü.

Avrupa medyası da olaylara geniş yer ayırdı. Yunanistan'ın çirkin tutumu Avrupa basının dikkatini çekmeyi başardı.

Voetball, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray'ın Yunanistan'da çok zor durumda bırakıldığına vurgu yaparak 'Galatasaray Atina'ya indikten sonra Yunan yetkililer tekrar bir test talep ettiğinde ortalık alev aldı. Terim'in ekibine kötü davranıldı. Yunan makamlarının Galatasaray'a uyguladığı ahlaksız ve haksız uygulamaların ardından derhal İstanbul'a dönme kararı aldı' açıklamalarında bulundu.

Hollanda medyası ayrıca 'İnsan hakları ihlali' yaşandığını da belirtti.

Galatasaray'ın uğradığı çirkin tutum sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ve diğer kulüpler Yunanistan makamları için kınama mesajları yayınladı.

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