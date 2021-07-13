Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilerin haftaları açıklandı Buna göre derrbiler 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.