Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilerin haftaları açıklandı Buna göre derrbiler 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.
Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilerin haftaları açıklandı Buna göre derrbiler 10, 13 ve 17. haftalarda oynanacak.
4. hafta Trabzonspor Galatasaray
9. hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
10. hafta Beşiktaş - Galatasaray
12. hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
13. hafta Galatasaray - Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş