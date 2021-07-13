Beyaz Gazete Ana Sayfa
Ana Sayfa
Spor
Fatih Terim'den flaş açıklamalar! Yunanistan'da...!!!

Fatih Terim'den flaş açıklamalar! Yunanistan'da...!!!

Olympiakos ile hazırlık mücadelesi yapmak için Yunanistan'a giden Galatasaray, Yunan yetkililer tarafından skandal muamelelere maruz kaldı. Yunan yetkililerin PCR testlerini kabul etmemesi sonucu yurda dönen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim yaşadıkları süreci anlattı..

Spor / 13 Temmuz 2021 Salı 00:57
Fatih Terim'den flaş açıklamalar! Yunanistan'da...!!!

Atina'da skandal bir tavırla karşılaşarak yurda dönen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray kuralları çok iyi bilen bir kulüpdür. Özellikle Avrupa'daki, dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla elde eden kulüplerin başındadır. 24 saat önce hepimiz zaten test olduk ve oraya hepimiz elimizdeki hem PCR hem de tüm testlerin belgeleriyle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler, bir defa şunu bilmek lazım; iki ülkesinde son zamanlarda yapılan anlaşmaya göre iki tarafta yapılan PCR ve test sonuçlarını kabul ediyor ama bize hızlı bir test yapılacağını söylediler. Nedenini sorunca da son iki gündür bunu uygulamaya başladıklarını söylediler. Biz de peki dedik. İtiraz etmedik. Bunun herkes için değil, rastgele olduğunu söylediler. Elimizdeki PCR olan bu vesikanın da fotoğrafını çektiler. Bu arada bir kısmına da 'ihtiyaç yok' dediler. Onları dışarı çıkardılar. Sonra biz oradan çıktık, bazı memurlar dediler ki 'hayır olmaz.' Girenlerin yarısından yakınının dışarı çıktığını söyledik. Bunların içinde Selçuk ve Necati hocalar da vardı. Turistlerden teste girmeden gidenler vardı, bunu söyledik. Kabul etmediler, herkesi çağırın herkes test olacak dediler.

''DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLADIR''

Ülkeye girmesine izin verdikleri insanları geri çağırıp tekrar test etmeye kalktılar. Bize kalan tek şey ülkeye geri dönmekti. Dostluk maçları dostlarladır. O davranış dostça bir davranış değildi.

Orada kalmamak en doğru olanıydı. Olympiakos Kulübünün Başkanı da beni aradı, kendisine de teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet yetkilileri ilgilerini eksik etmedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar