Fatih Terim'den flaş açıklamalar! Yunanistan'da...!!!

Atina'da skandal bir tavırla karşılaşarak yurda dönen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:



Galatasaray kuralları çok iyi bilen bir kulüpdür. Özellikle Avrupa'daki, dünyadaki tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla elde eden kulüplerin başındadır. 24 saat önce hepimiz zaten test olduk ve oraya hepimiz elimizdeki hem PCR hem de tüm testlerin belgeleriyle beraber gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler, bir defa şunu bilmek lazım; iki ülkesinde son zamanlarda yapılan anlaşmaya göre iki tarafta yapılan PCR ve test sonuçlarını kabul ediyor ama bize hızlı bir test yapılacağını söylediler. Nedenini sorunca da son iki gündür bunu uygulamaya başladıklarını söylediler. Biz de peki dedik. İtiraz etmedik. Bunun herkes için değil, rastgele olduğunu söylediler. Elimizdeki PCR olan bu vesikanın da fotoğrafını çektiler. Bu arada bir kısmına da 'ihtiyaç yok' dediler. Onları dışarı çıkardılar. Sonra biz oradan çıktık, bazı memurlar dediler ki 'hayır olmaz.' Girenlerin yarısından yakınının dışarı çıktığını söyledik. Bunların içinde Selçuk ve Necati hocalar da vardı. Turistlerden teste girmeden gidenler vardı, bunu söyledik. Kabul etmediler, herkesi çağırın herkes test olacak dediler.



''DOSTLUK MAÇLARI DOSTLARLADIR''



Ülkeye girmesine izin verdikleri insanları geri çağırıp tekrar test etmeye kalktılar. Bize kalan tek şey ülkeye geri dönmekti. Dostluk maçları dostlarladır. O davranış dostça bir davranış değildi.



Orada kalmamak en doğru olanıydı. Olympiakos Kulübünün Başkanı da beni aradı, kendisine de teşekkür ediyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet yetkilileri ilgilerini eksik etmedi.

