Mehmet Topal'dan flaş imza! Beşiktaş...!!!

Beşiktaş, yeni sezon için kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Daha önce Alanyaspor’dan Salih Uçan’ı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Mehmet Topal transferinde de mutlu sona ulaştı.



Beşiktaş yönetimi, defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.



1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK



Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Tecrübeli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçti.



Topal, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol, 3 asistlik bir performansla takımına katkı sağladı.