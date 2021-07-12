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Mehmet Topal'dan flaş imza! Beşiktaş...!!!

Mehmet Topal'dan flaş imza! Beşiktaş...!!!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de oynayan Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:55
Mehmet Topal'dan flaş imza! Beşiktaş...!!!

Beşiktaş, yeni sezon için kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Daha önce Alanyaspor’dan Salih Uçan’ı kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Mehmet Topal transferinde de mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş yönetimi, defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tecrübeli futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçti.

Topal, geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol, 3 asistlik bir performansla takımına katkı sağladı.


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