İtalya-İngiltere maçı canlı takip! İtalya-İngiltere maçı canlı!

EURO 2020 kupasının sahibi bugün belli olacak. İtalya ve İngiltere arasında oynanacak maç herkes tarafından merak ediliyor. Maçın sonucunu merak edenler 'İtalya İngiltere maçı canlı izle' şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Sizde “İtalya-İngiltere maçı canlı takip” sayesinde sitemizden hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sizler için İtalya-İngiltere maçı canlı takip haberini yazdık.





'İTALYA İNGİLTERE MAÇI CANLI TAKİP'

GOL: 2' Shaw2' Gol! İngiltere rakibi karşısında golü Luke Shaw ile buldu. Asist Trippier.8' Serbest vuruşta kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu İtalya takımında Lorenzo Insigne.25' Wembley Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Jorginho, şimdi tekrar sahada.28' İsabetsiz şut! İtalya Lorenzo Insigne ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.35' Wembley Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Federico Chiesa ancak isabet yok.47' İtalya takımında Nicolo Barella sarı kart ile cezalandırıldı.54' İtalya'da Barella ve Immobile, yerlerini Cristante ve Berardi'ye bıraktı.56' İngiltere hücumunda kafayı vuran oyuncu Harry Maguire ancak isabet yok.57' İtalya takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Lorenzo Insigne.GOL! 67' İtalya duran toptan sonra kale önünde yaşanan karambolde Bonucci ile skoru 1-1'e getirdi.73' Domenico Berardi şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Wembley Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.74' İngiltere takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Declan Rice, giren oyuncu Jordan Henderson.84' Sarı kart gören oyuncu Lorenzo Insigne.86' Federico Chiesa sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Federico Bernardeschi.90+6' İtalya takımında sarı kart gören oyuncu Giorgio Chiellini.MAÇ 1-1 SONA ERDİ VE UZATMALARA GİTTİ!97' Kalvin Phillips isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Londra şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.99' Oyuncu değişikliği! İngiltere takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Jack Grealish , çıkan oyuncu Mason Mount.103' Andrea Belotti şutunu çekiyor ancak isabet yok.114' Sarı kart! Jorginho maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.119' İngiltere oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Jadon Sancho, çıkan oyuncu Kyle Walker.MAÇ PENALTILARA GİTTİ!İtalya, EURO 2020 şampiyonu oldu.